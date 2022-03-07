Kiralık evde açık artırma dönemi

İstanbul’da Suadiye, Erenköy gibi semtlerde bazı emlakçılar artık tüm taliplileri çağırıp evi açık artırmayla kiralıyor.

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Aşırı göç, kentsel dönüşüm, müteahhitlerin yükselen maliyetler nedeniyle yeni projelere başlamaması nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde kira fiyatları artışta.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’ne (BETAM) göre İstanbul’da ortalama fiyat artışı yüzde 84,6. Ancak bu oran bazı noktalarda yüzde 300’e kadar bile çıkabiliyor.

Bu artışa değinen Hürriyet yazarı Oya Armutçu, İstanbul’da açık artırmayla ev kiralama devri başladığını yazdı.

‘Konut krizi patlayabilir’

“Ev sahipleri güncellenmeyen kiralardan, enflasyonun altında kalan TÜFE oranında kira artışından, kiracılarsa kiralık ev bulamamaktan yüksek kira ve fahiş aidatlardan şikâyetçi” diyen Armutçu, SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik’le konuşmasını şöyle aktardı: “Kiralık ev kalmadı. Konut ve ticari gayrimenkul yatırımcıları artık konuta, ticari gayrimenkule para yatırmıyor. Kimse yeni konut almadığı gibi evlerini satıp bankaya, dövize, altına yatırıyor. 2021 yılı ocak ayında bizim projelerimizden Ataşehir’de 2+1 evin kirası 3500 liraydı; bu yıl 9000 liraya yükseldi. Böyle giderse seneye 19 bin TL olur. Diğer projelerimizde ve şehirlerde de aşağı yukarı durum aynı. Birtakım düzenlemeler yapılmazsa seneye bu parayı vermeyi gözden çıkarsa bile kimse kiralayacağı istediği gibi ev bulamaz. Kiralık konut krizi patlayabilir.

‘Böyle devam ederse seneye kimse kiralayacak ev bulamaz’

Kiralık evlerde artık açık artırma devri başladı. Suadiye, Erenköy gibi ev sıkıntısı çekilen semtlerde bir kiralık konut çıkınca, emlakçılar kaç kişi varsa tüm taliplerini çağırıp açık artırmayla en yüksek fiyatı verene kiralamaya başladıklarını duyuyoruz. 7 bin lira ile başlayıp en yüksek kirayı verende konut kalıyor. Eğer bu böyle devam ederse seneye kimse kiralayacak ev bulamaz. Kiralık konut krizi çıkar. Bu arz talep meselesi. Kiralık konut arzı olmazsa kiralar füze gibi çıkar.”