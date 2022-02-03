Kira zammı en fazla yüzde 22,58

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca haneyi ilgilendiren şubat ayı kira artış oranı da belli oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı şubat ayı için yüzde 22,58 oldu.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 11,10 yıllık bazda yüzde 48,69 yükseldi. Kira zammındaysa bu oranın 12 aylık ortalaması yani yüzde 22,58 kullanılıyor.

Yasal olarak yapılabilecek en yüksek oran

Ev sahiplerinin yasal olarak bu oranın üzerinde zam yapma hakkı bulunmuyor. Tarafların karşılıklı olarak anlaşması durumunda bu seviyenin altında zam yapmak da mümkün.