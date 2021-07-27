Kır düğününde 15 metrelik çam devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin TRT’nin ‘depreme karşı güçlendirme’ gerekçesiyle boşaltılan İstanbul’un Harbiye ve Ulus semtlerindeki binaları ile ilgili “TRT, binalara tekrar dönecek mi” sorusu yanıtsız kaldı. İlgezdi, binaların ‘cumhurbaşkanlığına tahsis edileceğini ya da otel olması için özelleştirileceğini’ öne sürdü.