Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kır düğününde 15 metrelik çam devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti

Antalya’da bir restoranın açık alanında düzenlenen düğün sırasında alandaki ağaçlardan birinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Aksu ilçesinde bir restoranın açık alanında dün yapılan düğünde, alanın çevresinde bulunun yaklaşık 15 metrelik çam ağaçlarından biri misafirlerin oturduğu masaların üzerine devrildi.


Devrilme sonucu 10 kişi yaralanırken, 44 yaşındaki Mustafa Ölmez kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Yaralı dokuz kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kır düğünü yapılan işyerinin sahibi E.Y.’yi gözaltına aldı.

SON HABERLER

Cumhurbaşkanlığı yanıtlayamadı: TRT binaları otel mi oluyor?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin TRT’nin ‘depreme karşı güçlendirme’ gerekçesiyle boşaltılan İstanbul’un Harbiye ve Ulus semtlerindeki binaları ile ilgili “TRT, binalara tekrar dönecek mi” sorusu yanıtsız kaldı. İlgezdi, binaların ‘cumhurbaşkanlığına tahsis edileceğini ya da otel olması için özelleştirileceğini’ öne sürdü.