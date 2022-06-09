KİPTAŞ müdürü: Kira artışı sınırlanamaz, farkı devlet versin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden KİPTAŞ’ın Genel Müdürü Ali Kurt, kira artışı düzenlemesi için ‘uygulanamaz’ dedi, çözüm için öneride bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın açıkladığı kira atışlarına getirilen yüzde 25’lik sınır, Meclis’te kabul edilmişti.

Meclis’ten geçen karara göre 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerini kapsayacak düzenlemede, belirlenen oranın üstünde yapılan artışlar geçerli sayılmayacak.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu düzenlemenin uygulanamayacağın vurgulayarak şunları söyledi: “Kira artışları için uygulanabilir bir öneri de bulunmak istiyorum. Önce genel bilgi verelim; ülkemizde kira artışları TÜFE’ye göre belirleniyor. Haziran için kira artış oranı yüzde 39. Ne kadar gerçeği yansıtıyor o da ayrı. Hükümet kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayacağını duyurdu. Pozitif ama davaları artıracağı, yeni krizlere yol açacağı için uygulanamaz. Sadece Haziran için enflasyon ile aradaki fark 14 puan. O halde aradaki 14 puan enflasyon farkını devlet versin! Böylece devlet mal sahiplerinin değil kendi kaynağı ile sisteme çözüm bulmuş, kira geliri ile geçinen vatandaşlar enflasyona ezilmemiş olur. Çünkü ülkemizde en önemli yatırım aracı gayrimenkul.”