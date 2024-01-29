Kimsesizlerin cesetlerini çalarak tıp fakültelerine satan örgüt çökertildi

İspanya’da sahte evraklarla hastanelerden kimsesizlerin cesetlerini çalarak tıp fakültelerine satan bir suç örgütü çökertildi.

Fotoğraf: Temsili (Wikipedia)

AA’nın haberine göre İspanya Ulusal Polisi’nin kentte yürüttüğü operasyonda, ceset çalıp satmak suçundan yaşları 41-74 arasında değişen dört erkek İspanyol vatandaşı yakalandı.

Emniyetin paylaştığı açıklamada suç örgütünün, hastanelerde veya yaşlı bakım evlerinde hayatını kaybeden kimsesizlere ait cesetleri sahte evrak düzenleyerek teslim aldıkları ve kadavra olarak kullanılmak üzere tıp fakültelerine sattıkları belirtildi.

İspanyol polisi, soruşturmanın, 2023 başında ölen bir kişinin cesedinin bir cenazeevi tarafından Valensiya’daki hastanenin morgundan düzensiz şekilde kaldırılması ve hastane kayıt defteri ile nüfus müdürlüğüne sunulan belgelerde sahtecilik yapıldığının fark edilmesi üzerine başlattığını kaydetti.

Açıklamada, söz konusu suç örgütünün kimsesiz olan, yaşlı veya hayati riski bulunan kişileri takibe aldığı, ölümlerinin ardından sahte evraklarla cesetleri alarak 1200 avro karşılığında tıp fakültelerine sattığı belirtildi.