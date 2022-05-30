Kimlik soran bekçilere silah gösterdiler: İkisi uzman çavuş beş gözaltı

Kırıkkale’de asker eğlencesinde kimlik soran bekçilere silah gösterip mukavemette bulundukları öne sürülen beş kişi gözaltına alındı. Darp raporu alan bekçiler, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Fotoğraf: AA

AA’ya göre, Sanayi Mahallesi 1529’uncu Sokak’taki bir asker eğlencesinde belinde tabanca iki kişiyi fark eden bekçilerin kimlik sorması üzerine şüpheliler kimliklerini göstermedi.

Daha sonra şüpheli kişiler bekçilere belindeki tabancayı gösterdi.

Bu sırada düğün sahipleri de bekçilere mukavemette bulununca ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Alandaki kişilerin de polislere mukavemette bulunması üzerine ekipler, kalabalığı biber gazı kullanarak dağıttı.

Olayda bir tabanca ele geçiren polis ekipleri, uzman çavuşlar M.B. ve E.B. ile H.Ö, O.Ö. ve H.Ö’yü gözaltına aldı. Darp raporu alan bekçiler, şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin etkinliği sonlandırdığı olayda, fenalık geçiren iki vatandaş da ambulansla hastaneye kaldırıldı.