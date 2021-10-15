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Yaramazlara biraz batar!

Kimlik kartlarında elektronik imza dönemi başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kimlik kartlarının güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabileceğini söyledi.

Sayan, Twitter’dan, Elektronik İmza Kanunu’nun Uygulanması Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin bugün Resmi Gazete’de yayımlandığını anımsattı.


NES başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebileceğini belirten Sayan, “Düzenlemeyle kimlik kartları güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek. Değişiklik, memleketimize ve sektörümüze hayırlı olsun” dedi.

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