Kimlik kartlarında e-imza dönemi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Ocak Pazartesi itibariyle 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde e-imza’nın kimlik kartlarına aktarılması işlemine başlanacağını duyurdu.

Buna göre, e-imza’nın kimlik kartlarına aktarılması işlemi 10 Ocak Pazartesi günü 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde başlayacak. Ocak ayı sonunda da 81 il nüfus müdürlüğünde aktif hale gelecek.

E-imza’lı çipli kimlik kartları yakında Ziraat Bankası ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmaya başlanarak tüm Türkiye’ye yayılacak.

‘Adli inceleme, kimlik tanıma ve kimlik doğrulama işlemlerini hızlandırmak ve güvenilirliği artırmak’ üzere hayata geçirilen ‘Yerli Biyometrik Veri Yönetim Sistemi’ de 10 Ocak’ta tüm Türkiye’de başlayacak.