Kılıçdaroğlu’ndan Terkoğlu’na: Senin koca yüreğin onların saltanatlarından büyük

Gazeteci Barış Terkoğlu’na hapis cezası verilmesine tepki gösteren CHP’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Üzme kendini, senin koca yüreğin onların saltanatlarından ve zindanlarından büyüktür iki gözüm” dedi.

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Gazeteci Terkoğlu, Adalet Bakan yardımcısı Akın Gürlek’in şikayeti üzerine ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlamasıyla yargılandığı davada iki yıl hapse mahkum edildi.

Kılıçdaroğlu hakkında da eski bakan Erdoğan Bayraktar’ı kastederek kullandığı sözler nedeniyle ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ gerekçesiyle iki yıl dört aya kadar hapis cezası istendi.

Söz konusu ceza haberini alıntılayan Kılıçdaroğlu, Terkoğlu’na verilen cezaya da dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Yoksulluğun, savaşların, zindanların ve otokrasilerin beşiğidir ortadoğu coğrafyası… Gazetecilerin ve muhalif düşüncenin hapislerle cezalandırıldığı, diktatörlerin ve aile fertlerinin saraylarda şatafat içinde yaşarken, halkının yoksulluk ve korku içine hapsolduğu çaresizliğin adresidir.

Bu yüzdendir ki; Türkiye Cumhuriyeti ortadoğu ülkesi olmayacak! Senin partin de Baas Partisi olmayacak! Sen de çok istediğin rejimi getiremeyecek, padişah olamayacaksın!!

Gazeteci Barış Terkoğlu’na da 2 yıl hapis cezası verilmiş. Sevgili Barış sakın üzme kendini, senin koca yüreğin onların saltanatlarından ve zindanlarından büyüktür iki gözüm.”

Terkoğlu: Yüreğimiz ve inancımız saltanatlardan büyüktür

Terkoğlu da Kılıçdaroğlu’nun desteğini alıntılayarak “Yüreğimiz ve inancımız, saltanatlardan da zindanlardan da büyüktür” dedi.