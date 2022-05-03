Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın ‘projesi’ne: Bırak bu hikayeleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘bir milyon Suriyeli’nin geri dönüşünü sağlayacakları proje’ hazırlığında olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ”Şimdi 1 milyon Suriyeli kardeşimizin geri dönüşünü sağlayacak projenin hazırlığındayız” demişti.

Erdoğan bırak bu hikayeleri, hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor. Güvenlik güçlerini teyakkuza geçir ve sınırdan tek bir kaçağın geçmesine izin verme. Zaten biz gerisini iki yılda göndereceğiz, senin yalandan projelerine hepimizin karnı tok. https://t.co/v4BtLTlveR — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 3, 2022

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a sosyal medyadan verdiği yanıtta şunları söyledi: “Erdoğan bırak bu hikayeleri, hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor. Güvenlik güçlerini teyakkuza geçir ve sınırdan tek bir kaçağın geçmesine izin verme. Zaten biz gerisini iki yılda göndereceğiz, senin yalandan projelerine hepimizin karnı tok.”