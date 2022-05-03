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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın ‘projesi’ne: Bırak bu hikayeleri


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘bir milyon Suriyeli’nin geri dönüşünü sağlayacakları proje’ hazırlığında olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ”Şimdi 1 milyon Suriyeli kardeşimizin geri dönüşünü sağlayacak projenin hazırlığındayız” demişti.


CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a sosyal medyadan verdiği yanıtta şunları söyledi: “Erdoğan bırak bu hikayeleri, hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor. Güvenlik güçlerini teyakkuza geçir ve sınırdan tek bir kaçağın geçmesine izin verme. Zaten biz gerisini iki yılda göndereceğiz, senin yalandan projelerine hepimizin karnı tok.”

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