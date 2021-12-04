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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a miting yanıtı: Rakamları TÜİK’ten mi aldın?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin mitinginde meydanın dolmadığını ve elinde rakamların olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Allah’ını seversen doğru söyle, TÜİK’ten mi aldın?” yanıtını verdi.

Siirt’te bugün düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin Mersin mitingi için “Bugün Mersin’deydi. Mersin’de bu kadar kalabalık toplayamadı. Mersin’i bu kadar dolduramadılar. İşte bak burası Siirt. ‘Daha büyük meydan verilse orayı doldururduk’ diyor. Sen ilk önce orayı doldur. Resmi rakamlar elimizde” demişti. 


Bu sözlere Kılıçdaroğlu, “Mersin mitinginden elimde rakamlar var demişsin Erdoğan. Allah’ını seversen doğru söyle, TÜİK’ten mi aldın?” cevabını verdi.

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