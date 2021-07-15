Kılıçdaroğlu’ndan 15 Temmuz mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişiminin yıldönümü mesajında ‘karanlık noktaların ortaya çıkarılmasını’ istedi.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

CHP lideri, ‘FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin beşinci yılı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu şunları yazdı: “Hain terör örgütünün demokrasiye ve millete kastetmesinin üzerinden 5 yıl geçti. #15Temmuz’un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuzdur. 251 şehidimizi de FETÖ’nün devlete sızmasına göz yumanları da asla unutmayacağız!”