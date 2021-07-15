Kılıçdaroğlu’ndan 15 Temmuz mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişiminin yıldönümü mesajında ‘karanlık noktaların ortaya çıkarılmasını’ istedi.
CHP lideri, ‘FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin beşinci yılı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu şunları yazdı: “Hain terör örgütünün demokrasiye ve millete kastetmesinin üzerinden 5 yıl geçti. #15Temmuz’un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuzdur. 251 şehidimizi de FETÖ’nün devlete sızmasına göz yumanları da asla unutmayacağız!”