Kılıçdaroğlu talimat vermiş: Baskın seçime hazır olun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin merkez yürütme kurulu toplantısında, “Baskın seçime hazır olun” talimatı verdiği belirtildi.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre Kılıçdaroğlu dünkü toplantıda “Olası baskın seçime karşı tüm örgütlerimiz hazırlıklı olsun” dedi.

CHP liderinin şöyle konuştuğu belirtildi: “Türkiye’de kimsesiz bir tek ev kalmayacak. CHP tüm kimsesizlerin yanında olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç giremeyecek. Tüm belediye başkanları ve il başkanları bununla ilgili çalışmalarını yapacak ve raporlayacak. Yapılanlar milletle paylaşılacak. Olası baskın seçime karşı tüm örgütlerimiz hazırlıklı olacak. Önümüzdeki dönem Türkiye’yi biz yöneteceğiz.”

Son dönemde sık sık erken seçim isteğini dile getiren Kılıçdaroğlu, en son geçen hafta “(Cumhurbaşkanı) Erdoğan’ın bu halleri endişe verici” diyerek sandık çağrısı yapmıştı.