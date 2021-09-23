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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu, Rizelilerden oy istedi: Kaçak çayları meydanda yakacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize’de çay üreticilerinden oy isterken “Kaçak çayları yakacağım” dedi.

Fotoğraflar: AA

CHP lideri, bugün Rize’nin Gündoğdu beldesinde ÇAYKUR’a ait çay alım yerinde üreticilerle bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.


Kılıçdaroğlu, üreticilerin alın terinin karşılığını almak istediğini belirterek, var olan yapıdan ‘müthiş bir rahatsızlık olduğunu’ söyledi.

Kılıçdaroğlu, bu rahatsızlığın giderilmesi konusunda bir kanun teklifi hazırlayarak parlamentoya verdiklerini anımsatarak tüm partileri çay üreticilerinin sorunlarını çözmeye çağırdı.

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CHP lideri, Rizeli kadınlara söz verdiğini belirterek şunları kaydetti: “Kaçak çay Türkiye’de ciddi bir sorundur, inşallah iktidar olacağız, Rizelilerin oylarıyla iktidar olacağız, kaçak çayları yakalayacağım, Rize meydanında yakacağım, bunu söyledim. Hiç kimsenin Rizelilerin alın terini çalmasına asla izin vermeyeceğim. Eğer ben haktan söz ettiysem, hukuktan söz ettiysem, adaletten söz ettiysem, 450 kilometre yol yürüdüysem o kaçak çayları yakalayıp Rize meydanında yakmak da benim boynumun borcu olacak.”

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