Kılıçdaroğlu: Pazarda en çok duyduğum cümle ‘Ne olursunuz bizi kurtarın’ oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, alışverişe gittiği Ankara Çukurambar pazarında edindiği izlenimleri anlattı.

Kılıçdaroğlu, “En çok duyduğum cümle ‘Ne olursunuz bizi kurtarın’ oldu” dedi.

Sabah Selvi Hanım ile pazar alışverişimizi yaparken, pazarcı esnafı ile de sohbet etme imkanı buldum. Zaten biliyorsunuz gıda durumlarını, tekrar etmeye gerek yok. Korkuya mahal yok, çözeceğiz inşallah. pic.twitter.com/gGlAxhA4R8 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 21, 2021

Kılıçdaroğlu, geçen pazar eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla gittiği Çukurambar pazarında yaşadıkları hakkında detaylı bilgi verdi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Eşimle birlikte pazara girdiğimizde malum maskelerimiz vardı. Girişte kimse tanımadı. Biraz ilerledikten sonra bir esnafımız, ‘Siz acaba CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu musunuz?’ dedi. ‘Evet’ dedim. Diğerleri de duyunca geldiler. Çok sayıda vatandaşımızla fotoğraf çektirdik. Bu arada hanım bir-iki alışveriş yaptı. Pazarcılar dışında diğer vatandaşlar da geldi ayaküstü sohbet ettik.

En çok duyduğum cümle şu oldu: ‘Ne olursunuz bizi kurtarın.’ Bunu hem pazarcılar hem pazara gelmiş vatandaşlarımız söylüyordu. ‘Bizi kurtarın’ gerçekten çok içten bir haykırıştı. Bu kadar içten bir haykırışı emin olun duymamıştım. İnsanlar alışverişe gelmişler fakat anlaşılıyor ki sıkıntı var. Pazarda bu haykırışları duyuyorsunuz. Üstelik bu şikâyeti hem pazarcı esnafı hem vatandaş dile getiriyor. Maske takmaya özen gösteriyorum ama fotoğraf çektirirken maskelerimizi çıkardık. Bu arada sıkıntısı olanlardan gelip derdini bize anlatmak isteyenler oldu. Onların telefonlarını, isimlerini aldım. Kendilerini arayacağımı söyledim.”

‘Sorumlusu çiftçi de pazarcı da değil’

“Kabul etmek lazım ki fiyatlar pahalı” diyen Kılıçdaroğlu, bu pahalılığın pazarcılardan veya çiftçiden kaynaklanmadığını vurguladı. Kılıçdaroğlu, pazarda esnaftan dinlediklerine, “Sakın ruhunuzda çok fazla karamsarlık hissetmeyin. Bunu düzelteceğiz. Yani umutlu olun” karşılığını verdiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, “Herkes hayatın pahalı olduğunu biliyor. Pahalılığın sebebinin kötü yönetim olduğunu biliyor. ‘Bunlardan bizi kurtarın’ diyor. ‘Allah rızası için bunlardan bizi kurtarın’ diyorlar. İşin özeti bu” dedi.