Kılıçdaroğlu: Onları bulundukları makamlardan alacağız, hiçbirisi hakim değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davası ve Selahattin Demirtaş’la mahkeme kararlarının sorulması üzerine, “Onları bulundukları makamlardan alacağız, onların hiçbirisi hakim değil” dedi.

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Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

MEF Üniversitesi öğrencileriyle buluşan Kılıçdaroğlu, Gezi davası ve Demirtaş’ın tutukluluğuyla ilgili ‘net’ konuştu: “Onları bulundukları makamlardan alacağız, onların hiçbirisi hakim değil. Gayet açık, gayet net; hiçbirisi hakim değil. Siyasi talimata göre eğer bir yargıç karar veriyorsa o, yargıç değildir. Eğer toplumsal vicdan varsa, bizler haksızlıklar karşısında susmayacaksak, haksızlıklarla mücadele edeceksek, geçmişte bu topluma haksızlık yapanların bulundukları konumdan onları almamız lazım, demokratik yollarla, baskı kurarak değil. Kararı kim verecek? Bu ülkenin namuslu yargıçları verecek, yani siyaset karar vermeyecek burada. Anayasa Mahkemesi karar verdi, ‘Serbest bırakın’ dedi, normalde bu kararın uygulanması lazım. Çünkü anayasa diyor ki ‘Anayasa Mahkemesi kararı herkesi bağlar’ diyor ama alttaki ‘Ben uymayacağım’ diyor.”