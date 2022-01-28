Kılıçdaroğlu kafasındaki adayı anlattı: Çok popüler bir ismi getirmeyi düşünmüyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının siyasetçi olması ve Türkiye siyasi yapısını iyi bilmesi gerektiğini belirterek, popüler bir isim getirme düşüncelerinin olmadığını söyledi.

BirGün’den Nurcan Gökdemir’e konuşan Kılıçdaroğlu, seçimlerde cumhurbaşkanlığına nasıl bir profili aday göstereceklerini anlattı. CHP lideri “‘Biz çok popüler bir ismi getirip cumhurbaşkanı seçelim’ diye bir düşüncemiz yok. cumhurbaşkanı adayının nitelikleri çok önemli. Adayın siyasetçi olması lazım. Çünkü devlet siyasal bir organ. Siyasal organı iyi tanıyan bir siyasetçi olması lazım” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Bozulan hukuk düzenini yeniden inşa etmek, devletin yaşadığı çürümeyi sonlandırmak istiyorsak, devleti bilen, sağduyulu, ittifakın bileşenlerine güven veren ve ortak hareket etmeyi temel ilke olarak kabul etmiş birisini cumhurbaşkanı adayı olarak belirleriz” dedi.

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayını belirlememiş olması siyaset uzmanları tarafından eleştirlere neden olurken, anketlerde zaman zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adı ön plana çıkıyor. Ancak CHP’nin belediyelerin bırakılmasına sıcak bakmadığı da belirtiliyor.

Haberde, Kılıçdaroğlu ayrıca millet ittifakına yeni katılımların olabileceğini ve isminin de değişebileceğini söyledi: “İttifakı oluşturan bileşenlerin tamamı karar verir. ‘Benim düşüncem şudur’ demem doğru olmaz.”