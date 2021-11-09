Kılıçdaroğlu: İlkokul mezunu bir bakkal ekonomiyi bunlardan daha iyi yönetir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Saray vatandaşa tasarruf yapın diyor. Bu millet ampulü söndürerek tasarruf yapacak” derken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için, ”Böyle ekonomiste ne denir?” diye sordu.

Partimizin TBMM Grup Toplantısı

https://t.co/Yl1VQcxxmM — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 9, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ben ekonomistim, siz ne kadar kaynak oluşturursanız, devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz, yaptığımız bu ama Bay Kemal’in kafası bu işlere basmaz, anlamaz bu işlerden” demişti.

CHP grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a yanıtı şöyle oldu: ”Vallahi benim kafam bu işlere basmaz. Benim kafam kul hakkı yemeye basmaz. Beni kafam adaletsizliğe basmaz. Hakkı, hukuku, adaleti savunurum. Sen ekonomistsin, ekonominin geldiği hale bak. Böyle ekonomiste ne denir? Çakma ekonomist denir. İlkokul mezunu bir bakkal ekonomiyi bunlardan daha iyi yönetir.”

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

*Beşli çeteye gelince dünyanın parasını veriyorsun. Ama üreticiye gelince ‘para yok’ diyorsun. Çiftçilere sözüm var. İktidar olduğumuzda ilk haftada ister bankalardan, ister Tarım Kredi Kooperatiflerinden faizlerini sileceğiz. Çiftçinin ne traktörü ne de hayvanları haczedilmeyecek, bu konuda da söz veriyoruz. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu unutacak. Sonuna kadar takip edeceğim. Sorunları çözeceğiz. Bilgiyle, birikimle, vatan sevgisiyle çözeceğiz.

‘İcra dairelerinde dosya sayısı 23 milyonu geçti’

*Var olan iktidarın en büyük sorunu ne? Halkın bu iktidara güven duymaması. Nerden bunu biliyoruz? Şu anda bankalarda mevduatın yüzde 56.9’u döviz. Güvenseler herkes TL mevduatı açar. İcra dairelerindeki dosya sayısı 23 milyonu geçti. Neredeyse iki kişiden birinin icra dairesinde işi var.

’10 milyon kişi açlık sınırının altında maaş alıyor’

*Yeni bir meslek doğdu. Etiket değiştirme mesleği. Türkiye daha önce böyle bir şeyle hiç karşılaşmadı. Zam yağmuru yaşıyoruz. 10 milyondan fazla asgari ücretli var. Bunların tamamı açlık sınırının altında maaş alıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle bir tabloyla karşı karşıyayız.

‘Asgari ücretlinin 94 dolar kaybı var’

*Yoksulluğu yönetiyorlar. Biz yoksulluğu bu coğrafyadan silmek istiyoruz. Kadının da çocuğun da ailesinin de yüzde 100 sosyal güvenliğini sağlayacağız.

*Asgari ücret 385 dolardan 291 dolara düştü. 94 dolar asgari ücretlinin kaybı var. Asgari Ücret Tespit Komisyonu rakamı yükseltsin dedik, bu yapılmadı.

*İktidarımızda, ilk bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi’ni geri getireceğiz! Kadınlara hak vermiyoruz, kadınların hakkını kadınlara teslim edeceğiz.

Kılıçdaroğlu, Enerji bakanı Fatih Dönmez’in “Evi daha az ısıtın, faturaları düşürün, tasarruf yapın” sözlerineyse ”Bu millet tasarruf yapacak. Ama ampulü söndürerek yapacak. Bu millet siyasi tasarrufu yapacak. Bu işi bitirecek” diye karşılık verdi.