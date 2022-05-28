Kılıçdaroğlu: İktidar olursak altı ayda topluma nefes aldıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ”Bütün sorunlar çözülür. İktidar olursak en geç altı ay içinde bu topluma nefes aldıracağız” dedi.

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Van’da başlayan belediyle başkanları toplantısına gitmeden önce Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ilk etapta yapacaklarını şöyle sıraladı: ”Halkın sorunları dinlenecek, çözüm üretilecek. Liyakat gelecek, adalet olacak, mutfaktaki yangını söndürme çabasını herkes görecek.”

Kılıçdaroğlu, iktidara ‘devlet politikası şahsileştiriliyor’ eleştirisi yaptı: ”Devleti bir kişiye teslim edemezsiniz. Devletin politikasını şahsileştiremezsiniz. Şahsileştirdiler. Ekonomi politikası öyle, dış politika öyle. Kimin ne yaptığı belli değil. Sarayla bakanlar arasında ciddi bir kopukluk var. Sarayla halk arasında ciddi bir kopukluk var. Yönetemiyorlar Türkiye’yi. Yönetme güçleri yok, kapasiteleri yok, bilgileri yok, birikimleri yok. En azından danışacakları insanlar olmalı etrafında. O insanları da tutmuyorlar. Çünkü eleştiriye tahammül edemiyorlar.”