Kılıçdaroğlu, Erdoğan’dan ‘5 kuruş’ tazminat kazandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, müvekkilinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘hakaret ve iftira’ suçlamasıyla açtığı ‘5 kuruşluk’ tazminat davasını kazandığını duyurdu.

Şubat 2021’de sunulan dava dilekçesinde Erdoğan’ın 17 Şubat 2021’de kongredeki konuşmasıyla Kılıçdaroğlu’nun ‘kişilik değerlerine zarar verilmeye çalışıldığı’ öne sürülmüştü.

Kılıçdaroğlu, 5 kuruş manevi tazminat ve ilamın tirajı en yüksek beş gazetede yayınlanmasını talep etmişti.

Avukat Çelik dava hakkındaki kararı Twitter’da şöyle duyurdu: “Genel başkanımızın talimatı ve Erdoğan’a biçtiği değer gereğince 5 (para) kuruş üzerinden açtığımız davayı bugün kazandık! Böylelikle Erdoğan’ın hakaret ve iftiralarının hüküm altına alınmasını sağlamış olduk! Hesap sormaya devam edeceğiz!”

Çelik’in dilekçesinde ‘5 kuruşluk’ tazminat talebinin gerekçesi şöyle anlatılmıştı: “Her ne kadar dava konusu hakaret kapsamlı sözlerin ağırlığı, davalı Recep Tayyip Erdoğan’ın kişiliği ve ekonomik ve sosyal durumu çok yüksek miktarlı tazminata hükmedilmesini gerektirmekte ise de bizzat müvekkilin ‘Adamına göre, kişiliğine göre, ederine göre tazminat olmalı, benim için Recep Tayyip Erdoğan’ın değeri 5 paradır, o nedenle 5 paralık dava açılması lazım, ancak madem ‘Para’ birimi tedavülde yok, o halde 5 Kuruşluk dava aç ve bunu da belirt’ talimatı çerçevesinde sadece 5 Kuruşluk dava açma yoluna gidilmiştir.”