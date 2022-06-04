CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek “Düştüğün bu küfür çukuruna ben inemem, hiç kusura bakma” dedi.

AKP’nin Kızılcahamam kampında konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’yla ilgili şunları söylemişti: ”İftiranın, yalanın, zırvanın dozunu sürekli artırıyor. Ara ara biz de bunun paçasından tutup aşağı çekmek zorunda kalıyoruz. Sorduğumuz 10 soruya güya cevap vermiş ve güya bize de 10 soru sormuş. Verdiği yanıtlardan bu şahsın kifayetsizliği buram buram tütmektedir.”

Erdoğan’a cevap veren Kılıçdaroğlu, ”Erdoğan sorularıma yanıt verememenin ezikliği içinde, küfürlerine devam etmişsin. Düştüğün bu küfür çukuruna ben inemem, hiç kusura bakma” dedi.