Kılıçdaroğlu: Bakanın yayınından 15 dakika sonra gerçek bilgiler elimize ulaştı

Son dönemde bürokratlardan kendilerine belge ‘yağdığını’ belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’nun kendisine cevap vermek için çıktığı programdan 15 dakika sonra ellerine gerçek bilgilerin ulaştığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, 26 Ocak’taki açıklamasında, bir ihalede 6 milyar liralık usulsüzlük yapıldığını, buna Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imza attığını öne sürmüştü: “Belge yağıyor. Yolsuzluklar, israflar, peşkeşler… Bugün size bu belgelerden sadece bir tanesine şahit olmanız için davet ettim. Siz de görün yüzlercesi var. Bazıları bizzat Saray’daki şahıs tarafından imzalanmış”.

Karaismailoğlu katıldığı Habertürk yayınında iddiayı reddetmiş ancak CHP’li yöneticilerin yayına bağlanma talebi kabul edilmemişti.

Kılıçdaroğlu, Karaismailoğlu’nun katıldığı yayından 15 dakika sonra kendilerine gerçek bilgilerin ulaştığını söyledi.

‘Ekrem bey gidip dozerin başında mı duracaktı?’

TV100’de soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’daki kar fırtınası sırasında İngiliz büyükelçisiyle görüşmesine de değindi: “Önceden söz vermişti. Benim de haberim vardı. Ekrem bey gidip dozerin başında mı duracaktı? Zaten çok iyi bir yönetim sergiliyor.”

İYİ Parti’den gelen ‘ittifak’ çıkışları

İYİ Parti’den son dönemde ittifaka dair gelen eleştiriler sorulan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Milletvekilleri elbette kendi görüşlerini söyler, biz saygı duyarız. Kimse kimseye mahkum ve mecbur değildir, bunu ortaya koymalıyız. İttifakı oluşturan bileşenler özgür iradeleriyle hareket eder.

‘Millet ittifakı’ kendi içinde tutarlılığı olan görüş birliği sağlamış bir ittifak. Bunun dışında uzun süredir parlamenter sistemle ilgili çalışma yaptığımız altı parti var. Çok yakında altı lider bir araya geleceğiz.

Henüz ortada ittifak oluşturacak bir süreç de yok. Seçim kararı alındıktan sonra ortaya çıkacak bir tablo. Bütün bu çalışmalardan sonra Millet İttifakına evrilebilir.

HDP’nin ‘millet ittifakı’nda olma talebi yok. Bu sürecin böyle olması lazım.”