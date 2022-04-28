Ukrayna’nın başkenti Kiev’de patlama meydana geldi.

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Kiev Belediyesi Başkanı Vitali Kliçko, Rus güçlerinin roket ateşlemesinin ardından kent merkezinde iki patlamanın meydana geldiğini bildirdi.

Kliçko, Telegram üzerinden paylaştığı mesajında, Rusya’yı kast ederek ‘düşmanın Kiev’e ateş açtığını’ dile getirdi.

Hayatını kaybeden ya da yaralanan olup olmadığı bilinmezken, patlamanın ardından bazı binaların yanmaya başladığı görüldü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta başlayan işgal girişimi devam ediyor.