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Yaramazlara biraz batar!

Kiev’de alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda dört kişi öldü


Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri, Rus ordusunun dün gece başkent Kiev’deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda dört kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

Açıklamada, Kiev’in Podilskyi semtindeki alışveriş merkezine gerçekleştirilen saldırının ardından olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, “Dört kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Bilgiler netleşiyor” ifadesi yer aldı.


Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev’in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu duyurmuştu.

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