KGF kredisi kullananlara yakın takip geliyor

Hazine destekli 60 milyar liralık yeni kefalet programı kapsamında kullandırılan krediler için takip mekanizması oluşturuluyor.

İktisatçılar, hükümetin batan ya da geri dönmeyen Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerini ‘yapılandırma’ adı altında yüzdürmeye çalışmasının Türkiye’yi 2001’deki gibi bir krizin içine sürükleyebileceği uyarılarını yapıyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kefalet programına kapsamında kullandırılan kredilerin amacına uygun değerlendirilip değerlendirilmediğinin izleneceğini açıklamıştı: “Hazine ve Maliye Bakanlığı’mız fatura ve sözleşme belgelerinin takibi başta olmak üzere bu amacı sağlamaya yönelik gereken tedbirleri alacaktır.”

Daha önce de Hazine destekli KGF kredilerinin amacına uygun kullanılmadığı yönünde eleştiriler yapılmıştı.

Kredileri kullanan şirketlerin kamuya verdiği çeşitli beyannamelere yönelik dönemsel incelemeler planlanıyor.

Dünya’dan Mehmet Kaya’nın haberine göre konuya yakın kaynaklar, ihracattaki değişim, alınan yatırım teşvik belgeleri, vergi kayıtları üzerinden dönemsel olarak inceleme yapılacağını ve hedefin kredi kullanan bütün şirketler olarak belirlendiğini söyledi.

Firmalardan belge istenecek

Buna göre, kredi kullanan kuruluşlar hangi paketten yararlandıysa ona uygun bir uzaktan izleme yapılacak.

Yatırım kredilerinde alınan teşvik belgeleri veya makine-teçhizat yatımlarına ilişkin alımlar izlenecek. Gerekli görülmesi halinde, bankalar aracılığıyla ya da doğrudan firmalardan belge istenecek.

İhracata ilişkin kredi kullanan firmaların ihracatçı birliği ya da gümrükler aracılığıyla ihracatları takip edilecek.

Uzaktan izlemelerde riskli görülen firmalardan belge istenecek.

Kredibilite de yükselecek

İzleme mekanizmasının tam kontrol niteliğinde olmayacağı, ancak verilere dayalı olarak risk belirlenmesiyle firma bazına kadar indirilmesinin planlandığı kaydedildi.