Keyifli bir hafta için etkinlik rehberi

10-17 Mayıs tarihlerinde İstanbul birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Konser

1. Son Feci Bisiklet

Son Feci Bisiklet sevenleriyle buluşuyor. Biletler burada.

Yer: Dorock XL Kadıköy

Tarih: 10 Mayıs, 21:30

2. Sena Şener

Sena Şener sahnede. Biletler burada.

Yer: Jolly Joker Kıyı İstanbul

Tarih: 10 Mayıs, 21:00

3. Candan Erçetin

Sevilen sanatçı Candan Erçetin, bir kaz daha sahne alıyor. Biletler burada.

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 12 Mayıs, 16:00

4. Chris Botti

Yaşayan en büyük caz müzisyenlerinden biri kabul edilen Grammy ödüllü trompet virtüözü, besteci Chris Botti, JRO Yatırım ana sponsorluğunda konser verecek. Biletler burada.

Yer: Harbiye Açık Hava Sahnesi

Tarih: 17 Mayıs, 19:00

5. Mabel Matiz

Mabel Matiz, Mirkelam, alternatif müzik grubu Kristal Kit, Fulya ve Firuze Görmüşoğlu kardeşlerden oluşan The Sisters’la birlikte. Biletler burada.

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 17 Mayıs, 18:00

Tiyatro

1. Toz

Karşımıza yetişkin bir kadın olarak çıkan Handan’la tanıştığımızda o, çocukluğundan bugüne uzanan bir hikayeye çoktan dalıp gitmiş olacak. Handan’ın ve hafızasından çıkıp gelen annesi Feri’nin öyküsü, 1960’lardan bugüne uzanan bir anlatıya yerleşiyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleminden çıkan, çok kişiyle kesişen bu tek kişilik kadın oyunu, Hira Tekindor’un yönetiminde, Zerrin Tekindor’un performansıyla seyirciyle buluşacak. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi

Tarih: 11 Mayıs, 19:00

2. Veda

Milli mücadele yıllarında İstanbul’daki bir konakta yaşanan acı tatlı olayları anlatan oyun gerçek hayatta yaşanmış olaylar üzerine kurulu! Tiyatrokare’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Veda’da Nevra Serezli, renkli bir deli saraylı kompozisyonuyla öne çıkıyor!

Aziz Sarvan’ın, yazar Ayşe Kulin’in Osmanlının son maliye nazırı dedesini, Leyla Feray’ın bir yasak aşkın kahramanını, Fatih Gülnar’ın Cumhuriyet aydınını canlandırdığı oyunda diğer rollerde Meral Asiltürk, Alişan Özkan, Zeynep Sevi Yılmaz, Gizemnur Topaloğlu, Gizem Çayhanoğlu var! Biletler burada.

Yer: Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları Nişantaşı M. Benderli Salonu

Tarih: 12 Mayıs, 15:00

3. Şıngır Şıngır Beyoğlu

Dram, trajedi ve yaşanmışlıklar hepsi aynı sahnede, muhteşem bir akış ve uzun süre etkisinden çıkamayacağınız bir sohbetle anlatılıyor. Ağlatıyor… güldürüyor. Ali Poyrazoğlu’nun doğaçlama oyunu. Biletler burada.

Yer: KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi

Tarih: 12 Mayıs, 19:00

4. On Yıl Sonra

Ekranların ve sahnelerin sevilen isimleri Rüştü Onur Atilla, Özgün Bayraktar ve Doğan Akdoğan‘ın rol aldığı bu romantik komediyi Mert Öner yönetiyor. Yılların su gibi akıp geçtiği On Yıl Sonra seyircisini geçmiş ile gelecek arasında kahkahalı bir zaman yolculuğuna çıkarırken zaman zaman bu yolculukta duygusal molalar da veriyor. Biletler burada.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 13 Mayıs, 20:30

5. Kel Diva

Eugène Ionesco’nun eşsiz kaleminden çıkan soyutlama ve absürdizmin kusursuz harmanlandığı oyun. Biletler burada.

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 13 Mayıs, 21:00

6. 1984 Büyük Gözaltı

İngiliz yazar George Orwell’in 1949’da yayınlanan ve kısa sürede kült mertebesine erişmiş distopik eseri Dünya Perdecileri aracılığıyla tiyatro sahnesinde tekrar hayat buluyor. Biletler burada.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 17 Mayıs, 20:30

Stand up

1. Melikşah Altuntaş, ‘Bunu Kendime Neden Yapıyorum?‘

Hayır diyememe hastalığı ve mesleki soru işaretlerinden muzdarip Melikşah Altuntaş, beklentiler, önyargı ve hayal kırıklığı üzerine Batılı anlamda ilk Elazığlılık deneyimini, görsel ve işitsel bir anksiyete krizine dönüştürüyor. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM – touché by N Kolay

Tarih: 10 Mayıs, 21:00

2. Cem Yılmaz CMXXIV

Dünyanın dört bir yanında binlerce kez sahne alan Cem Yılmaz’ın yeni gösterisi. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi

Tarih: 12 Mayıs, 21:00

3. BKM Mutfak +1 Stand Up Gecesi

Şehrin en iyi komedyenlerinin 15’er dakika sahne aldığı bu gösteri, 10 yıldır olduğu gibi bu çarşamba da BKM Mutfak Comedy Club’da. Biletler burada.

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş

Tarih: 15 Mayıs, 20:00

Atölye

1. Yetişkin Çikolata Atölyesi

Kahve Dünyası’nın lezzet ustalığı konusunda kendini kanıtlamış nefis çikolatalarının siz de nasıl yapıldığını merak ediyor ve öğrenmek istiyorsanız bu atölye tam size göre! Üstelik kendi özel yorumunuzla zenginleştirdiğiniz el yapımı çikolatalarınızı, özel kutularıyla sevdiklerinize de hediye edebileceksiniz. Biletler burada.

Yer: Veliefendi Kahve Dünyası

Tarih: 6 – 31 Mayıs, 13:30

2. Efsane Mezeler

Tereyağlı köz patlıcan, kimyonlu humus, Girit ezmesi ve acılı ezme tariflerinin yapımını keşfedeceksiniz. Biletler burada.

Yer: EKS Mutfak Akademisi

Tarih: 10 Mayıs, 19:00

3. Favori Kokteyller

Dünyanın en çok tercih edilen kokteyllerinin yapım aşamalarını uzmanlarla beraber deneyimlemek ister misiniz? Biletler burada.

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 10 Mayıs, 19:00

4. Resim Workshop – Starry Night

Daha önce resim çizmemiş, elinize hiç fırça almamış olabilirsiniz. Hiç önemli değil, eğitmenler eşliğinde kendi sanat eserinizi yapabileceksiniz. Üstelik tüm malzemeler ve müzikler de etkinlikten. Biletler burada.

Yer: Ankaworkshop

Tarih: 13 Mayıs 2024, 12:00

5. Fransız Mutfağı Lyon

Lyonnaise salatası, Cafe de Paris soslu biftek, taze baharatlı ratatouille ve çikolatalı sufle tariflerinin yapımını keşfedeceksiniz. Biletler burada.

Yer: EKS Mutfak Akademisi

Tarih: 15 Mayıs, 19:00