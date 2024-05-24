Keyifli bir hafta için etkinlik rehberi

Mayısın son haftasında İstanbul, birbirinden renkli ve heyecan verici etkinliklerle dolu.

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İşte, 24-31 Mayıs haftasında İstanbul’da kaçırmamanız gereken etkinlikler.

Konser

Dimash Qudaibergen

‘Dünyanın en eşsiz sesi’ Dimash Qudaibergen, muhteşem ve büyüleyici sesiyle sahnede… İstanbul’a ilk kez gelecek Dimash, 6 oktav, 4 nota ve 1 yarı ton çok nadir ses aralığına sahip. Biletler burada.

Yer: Beşiktaş Stadyumu

Tarih: 24 Mayıs 2024, 21:00

Scorpions

Sevilen rock müzik grubu Scorpions, sekiz yıl aradan sonra tekrar İstanbul’da. Biletler burada.

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 25 Mayıs 2024, 18:00

Sıla

Sıla, KerkiSolfej organizasyonuyla sevenleriyle buluşuyor. Biletler burada.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 27 Mayıs 2024, 21:15

Yalın

2004’te çıkardığı ‘Ellerine Sağlık’ albümünden günümüze kadar seslendirdiği ve bestelediği şarkılarla Türk pop müziğine unutulmaz eserler katan Yalın, profesyonel müzik kariyerinin 20’nci yılını dev bir konserle kutlayacak. Biletler burada.

Yer: Beşiktaş Stadyumu

Tarih: 31 Mayıs 2024, 21:00

Tiyatro

Güne Bakan Cam Kırıkları

Tiyatromuzun en kıymetli yazarlarından Memet Baydur’un ‘Güne Bakan Cam Kırıkları’ oyunu, 16. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen Almıla Uluer Atabeyoğlu ve yine çok ödüllü oyuncularımızdan Kerem Atabeyoğlu tarafından yönetildi ve oynanıyor. Biletler burada.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu

Tarih: 24 Mayıs 2024, 20:30

Bir Baba Hamlet

Beş asır devirmiş, tarihte kim bilir kaç kişinin derisinin altına işlemiş, ruhunu beslemiş Hamlet’i kalbinize gömün. Eli yüzü düzgün, başı sonu belli, dört başı mamur, babalar gibi bir temsili de aklınızdan bile geçirmeyin. Çünkü tüm bu safsatadan ortaya sadece ‘Bir Baba Hamlet’ çıkıyor. Biletler burada.

Yer: BAKSM

Tarih: 26 Mayıs 2024, 20:30

3. Chaplin

Şarlo karakteriyle hem güldüren hem düşündüren Charlie Chaplin’in zengin yaşam öyküsü, bu müzikli tiyatro oyunuyla seyirciyle buluşuyor. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi

Tarih: 27 Mayıs 2024, 20:30

Üç Eksi Bir

Bazı sözcükler ne ağır. Taş gibi. İnsanın üstüne çöküyor. Bazı anlamları sözlükler bile taşıyamıyor. Size de olur mu?

Sevdiğimiz biri hayatımızdan çıktığında bizden eksilen sadece onun varlığı mıdır? Yoksa giden yanında kendisinden fazlasını götürür mü? Üç Eksi Bir her zaman iki eder mi? Sanmam… Biletler burada.

Yer: Trump Sahne

Tarih: 28 Mayıs 2024, 20:30

Ölü Ozanlar Derneği

Ergenlik çağındaki birkaç gencin aşırı disiplinli bir yatılı okulda geçen bu hikayesinde, okul ve aileler tarafından üstlerine yüklenen başarılı olma sorumluluğu, ailelerinin onlar için seçtiği geleceği yaşamakla kendi istediklerini yapabilmenin önündeki engeller ve bunlarla başa çıkma yöntemleri anlatılıyor. Biletler burada.

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

Tarih: 28 Mayıs 2024, 20:30

Süt Kardeşler

Türk Tiyatrosu’nun duayeni Nejat Uygur tarafından uyarlanarak, önce tiyatro oyunu olarak sergilendikten sonra sinemaya aktarılan oyun, Süheyl & Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla Süt Kardeşler adıyla sahneleniyor. Biletler burada.

Yer: Trump Sahne

Tarih: 31 Mayıs 2024, 20:30

Stand up

Ali Congun

Ali Congun 25 Mayıs’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi

Tarih: 25 Mayıs 2024, 21:00

Çağla Alkan

Çağla Alkan 28 Mayıs’ta Zorlu PSM’de. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM – touché by N Kolay

Tarih: 28 Mayıs 2024, 21:00

Workshop

Taze İtalyan makarnaları ve sosları

Makarna hamuru, mantarlı ve tavuklu fettucine, peynirli ve cevizli ravioli, Napoliten sos ve Akdeniz yeşillikler salatası yapımını öğreneceksiniz. Biletler burada.

Yer: EKS Mutfak Akademisi

Tarih: 24 Mayıs 2024, 19:00

Ekmek Sanatı

La Panetteria’daki Eataly ekmeklerinin sırrını öğrenmek ve kendi mutfağınızda da hazırlayabilmek için.. Biletler burada.

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 26 Mayıs 2024, 13:00

Suşi

Suşi pirinci yapımı, California rolls, somon maki ve karides igiri yapımını detaylıca öğreneceksiniz. Biletler burada.

Yer: EKS Mutfak Akademisi

Tarih: 30 Mayıs 2024, 19:00