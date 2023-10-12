Kesintisiz bir yıl sinyal alınmayan cep telefonlarının bağlantısı kesilecek

Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’nde (MCKS) bulunmasına karşın elektronik haberleşme şebekelerinden kesintisiz bir yıl hizmet almayan cep telefonlarının bağlantıları sona erdirilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre kurumun MCKS’sinde kayıtlı olup bir yıldır elektronik haberleşme şebekelerinden hiç hizmet almadığı tespit edilen cihazın haberleşme bağlantısı 24 saat içinde kesilecek. Daha önce bu süre yedi yıldı. Cihazlara ilişkin kimlik bilgileri ‘siyah liste’ye alınacak.

112 araç içi acil çağrı sisteminde (e-Call) kullanılan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlarsa teknik imkanlar dahilinde tespit edilebilmeleri halinde bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

Kimlik bilgisi siyah listeye alınan cihazın bir abone numarasıyla tekrar kullanılması halinde cihaz kullanıcısının elektronik haberleşme hizmetlerinden faydalanma talebi, ilgili abone numarası bilgisiyle birlikte işletmeci tarafından derhal kuruma bildirilecek.

Kuruma yapılan bildirim sonrasında cihazın son kullanıcılarından birine ait abone numarasıyla kullanıldığına ilişkin kurum tarafından yapılan kontrolün olumlu sonuçlanması halinde cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilerek eşleştirilmiş beyaz listeye alınacak.

Başvuru, cihazın son kullanıcısı tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek.

Yönetmelik, 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek.