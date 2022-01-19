Kerkük-Ceyhan hattındaki patlamanın ardından petrol fiyatı yedi yılın zirvesinde

Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattında dün akşam meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürülürken kesilen petrol akışı henüz başlamadı.
Irak petrollerini dünyaya taşıyan hatlardan olan Kerkük-Ceyhan’dan sevkiyatın durması küresel petrol fiyatlarının yükselmesine yol açtı.
BOTAŞ’tan bugün yapılan açıklamada dün akşam henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından başlayan yangının söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
Açıklamada, “Petrol boru hattı gerekli tedbirlerin alınmasını müteakip en kısa sürede devreye alınacaktır” dendi.
Patlamanın ardından küresel ham petrol fiyatları arzın daha da azalacağı endişeleriyle yedi yılın zirvesine çıktı. Brent ham petrolün varili saat 7:31 itibariyle 88,51 dolardan işlem gördü.