Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kerimcan Durmaz’a ‘yasadışı bahis’ soruşturması

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’a yasadışı bahise teşvik iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: @kerimcandurmaz / Instagram

İstanbul başsavcılığı yüksek takipçi sayısına sahip bazı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplarla, yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılmasına ilişkin soruşturmaları sürüyor.


Bu kapsamda Kerimcan Durmaz hakkında da soruşturma başlatıldı.

Durmaz, 7258 sayılı ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’na muhalefet etmekle suçlanıyor.

Daha önce de Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç dahil 16 şüpheli aynı suçlamayla gözaltına alınmıştı. Mahkeme, Ortaç ve Erbil’in ev hapsiyle serbest bırakılmasına karar vermişti.

Fenomenlere ‘yasadışı bahis’ operasyonu: Dört gözaltı

Sadettin Saran, yasadışı bahis soruşturmasında ifade verdi

54 ilde ‘yasadışı bahis’ operasyonu: 319 şüpheli gözaltında

SON HABERLER

TMSF iki şirketi satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Serko Yay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin paylarını satışa çıkardı.