Kerimcan Durmaz hakkında tutuklama talebi

‘Yasadışı bahise teşvik’ suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Fotoğraf: @kerimcandurmaz / Instagram

İstanbul başsavcılığı yüksek takipçi sayısına sahip bazı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplarla, yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılmasına ilişkin soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda Kerimcan Durmaz hakkında da soruşturma başlatılmıştı, dün gözaltına alınmıştı.

Durmaz, 7258 sayılı ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’na muhalefet etmekle suçlanıyor.

Ünlü fenomen sabah saatlerinde Fatih’teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi ve Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Burada Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu’nca ifadesi alınan Durmaz tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.