Kerem Alkin: Türkiye’nin üstleneceği rol, Avrupa’nın geleceği açısından paha biçilmez

İster ‘sürdürülebilir ve dayanıklı bir sağlık ve gıda sistemi kurulması’, ister ‘barış, güvenlik ve istikrarın teşvik edilmesi için küresel ortaklarla birlikte çalışılması’, ister ‘hammadde arz tedarikini çeşitlendirme ve güvenceye alma’, isterse de ‘geleceğe dair risklere karşı dayanaklı bir ekonomik ve finansal sistemi inşa etme’, söz konusu 10 ‘meydan okuyucu’ başlıktaki detaylar ve AB’nin küresel liderlik becerisini nasıl güçlü kılacağına, nasıl sürdürülebilir kılacağına dair her yorum, her analiz, her vurgu, Türkiye’nin AB’ye ‘tam üyeliği’nin ne kadar gerekli, ne kadar vazgeçilmez olduğunu bir kez daha teyit ediyor.

‘Çok kutuplu’ bir küresel düzen artık tüm gerçekliliği ile karşımızdayken, AB’nin yakın ve uzak gelecekteki transatlantik ilişkileri açısından, Türkiye’nin ‘güçlü’ ve ‘demokratik’ bir partner olarak üstleneceği rol, Avrupa’nın geleceği açısından paha biçilmez olacak. Bu detayları kolayca yakalamak adına, raporu dikkatlice gözden geçirmenizi öneririm.

Kerem Alkin’in yazısı