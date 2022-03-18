Kerem Alkin: ‘Termostat ekonomisi’ olarak adlandırabileceğimiz bir tablo ile karşı karşıyayız

Avrupa Birliği cephesinde ise adeta bir ‘termostat ekonomisi’ olarak adlandırabileceğimiz bir tablo ile karşı karşıyayız. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) geçtiğimiz hafta 1 derecelik termostat azaltımı önerisi AB’ye 10 milyar metreküplük tasarruf sağlarken, AB uzmanlarının 2 derece daha azaltım yılda tasarrufu 15 milyar metreküpe çıkarıyor. Bu noktada, kimi AB ülkelerinde enerji kullanımında ‘karne dönemi’ne dönüş gibi fikirler bile tartışılmakta. Bu denklem içerisinde, ABD’nin Venezüella ve İran üzerindeki petrol ambargosunu yumuşatıp yumuşatmayacağına kadar, önümüzdeki 6 ay ile 1 yıllık dönemde küresel enerji dengelerinde masadaki kartların tekrar nasıl dizileceği merak konusu. Bu arada, Avrupa piyasalarında dizel, motorin sıkıntısı olup olmayacağı da ayrı bir tartışma konusu. Bakalım ‘yeşil ekonomi’ ve ‘yeşil enerji’ tartışmaları gündemin daha da gerisine düşecek mi?
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