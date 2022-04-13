Kerem Alkin: ‘Stagflasyon’ alevlendi

ABD ekonomisi açısından, çekirdek ve manşet enflasyon arasında büyük farklılık beklentisi güç kazanmış durumda. Siz bu satırları okurken açıklanmış olacak mart ayın enflasyonunun yıllıklandırılmış bazda yüzde 8,4’e ulaşması bekleniyor. ABD için 1980 başların daki yüksek enflasyon dönemi oranlarını tekrar konuşuyoruz. Söz konusu tablo, Avrupa Birliği (AB) ve Almanya için de farklı değil. Öyle ki, Almanya’nın son açıklanan yüzde 26’ya dayanmış olan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) artış oranı, son 40 yılda yüzde 1,7 ÜFE artış oranı görmüş bir ülke için tarihi bir sıçrama. Bu nedenle, hem ABD Merkez Bankası (FED), hem de Avrupa Merkez Barkası (ECB) yetkililerinin zihinleri hayli karışık. Çünkü, 1970’lerdeki iki petrol krizi dönemini, neredeyse 50 yılı aşan bir dönem öncesini hatırlatan makro ekonomik problemlerin varlığı, ‘stagflasyon’u da alevlendirmiş durumda.
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