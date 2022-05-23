Kerem Alkin: Mesajlar, ‘resesyon riski’ni tırmandırıyor

ABD Merkez Bankası’nın (FED) para politikası faiz oranını arttırma kararı ve arttırmaya devam edeceği yönündeki mesajlar, ABD ekonomisinden başlayarak, dünyanın önde gelen ekonomilerinde ‘resesyon riski’ni de tırmandırmakta. Peki, küresel gıda güvenliği riskini de, bölgesel ve küresel enerji güvenliği riskini de, küresel tedarik zinciri güvenliği riskini de yönetmenin, belirli ölçüde çözmenin yolu ‘üretim’den, üretimi teşvik etmekten geçiyor ise, enflasyon riski nedeniyle faiz oranlarını arttırarak, ülke ekonomilerini resesyona sürüklemek, ‘üretim’in ve ‘büyüme’nin sürdürülebilirliği adına, işgücünü korumak adına bir başka ‘risk’ oluşturmuyor mu?
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