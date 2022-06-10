Kerem Alkin: İki ‘siyah kuğu’ en büyük küresel ‘fiyat şoku’nu yaşatıyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) 8 Haziran Çarşamba günü açıkladığı yeni ‘Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nun başlığı, ‘Savaşın Bedeli’ydi (The Price of War). Bununla birlikte, aynı başlığı ‘Küresel Fiyat Savaşları’ olarak da algılamak mümkün. Çünkü, küresel pandeminin hala süregelen artçı şokları küresel tedarik zincirini ve küresel emtia, ara mamul ve nihai mamul lojistiğini etkilemeyi sürdürürken; zaten, bu nedenle kıtalar arası bir ‘maliyet-fiyat’ savaşı yaşanırken, üstüne gelen Rusya-Ukrayna Savaşı, ülkeler arasında ‘gıda-enerji’ bazlı yeni bir ‘maliyet-fiyat’ savaşı tetiklemesini de beraberinde getirdi. İki ‘siyah kuğu’ son 40-45 yılın en büyük küresel ‘fiyat şoku’nu, küresel ‘enflasyon şoku’nu yaşattırmakta.

Kerem Alkin’in yazısı