Kendi sitesinde yazılana göre Kılıçdaroğlu CHP genel başkanlığını çoktan bırakmış!

Seçim kampanyası için hazırlanan web sitesinde yazana göre Kemal Kılıçdaroğlu millet ittifakınca cumhurbaşkanı adayı ilan edildikten sonra CHP genel başkanlığına veda etmiş.

Kılıçdaroğlu 2010’da genel başkan seçilmişti. (kemalkilicdaroglu.com)

Kılıçdaroğlu’nun şahsi sitesindeki biyografisinde bir bölüm dikkat çekiyor.

Sitenin kronoloji bölümünde 2010’a gelen ziyaretçiler, Kılıçdaroğlu’nun o yıl başladığı genel başkanlık görevini cumhurbaşkanı adayı olunca bıraktığına dair ifade var.

İlgili bölüm şöyle:

“22 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 33. CHP Olağan Kurultayı’nda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçildi. Mart 2023 yılına kadar sürdürdüğü bu göreve, 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde Millet İttifakı adayı gösterilince veda etti.”

‘Göreve devam’ demişti

Kılıçdaroğlu adaylık ilanının hemen ertesi günü partisinin grup toplantısında kürsüye çıkmış, “Bu kürsüde son kez konuşuyorum. Umutluyum, gerçekten umutluyum. Çünkü her gün herkesin yenilenmiş gibi uyanacağı bir Türkiye’yi düşünüyorum” demişti.

Bu konuşma ‘Genel başkanlığı bırakıyor mu’ sorularına neden olsa da Kılıçdaroğlu seçim sürecinde parti genel başkanlığını sürdürüceğini söylemişti.