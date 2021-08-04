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Yaramazlara biraz batar!

Kemerköy santraline yakın yangın kontrol altında

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Kemerköy santraline yakın yangının sabah uçak ve helikopterlerle yapılan müdahale ile kontrol altına alındığını açıkladı.

Tokat, Reuters’a yaptığı açıklamada santralin faaliyete geçtiğini belirterek, “Alevler santralin duvarına kadar dayanmıştı dün gece. Şu anda bugün yapılan müdahale ile yangın söndü. Dört gün önce bunun yapılması gerekiyordu o zaman bu kadar yanmazdı buralar. İki uçak ve dört helikopter katıldı sabah söndürme çalışmalarına” dedi.


Türkevleri köyünün yandığını, Akçakaya ve Fesleğen gibi yükseklerdeki mahallelerde yangın olduğunu belirten Tokat, “Oraya da helikopterler yönlendirdim. Ben şimdi yanan Türkevleri mahallesindeyim. Orman bakanlığı, itfaye ve destek kuvvetler de çalışıyor şu an” diye konuştu.

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Bakanlardan ‘durum değerlendirmesi’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye’nin güney ve batısında devam eden orman yangınlarıyla ilgili ‘durum değerlendirmesi’ yaptı.