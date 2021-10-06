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Yaramazlara biraz batar!

Kemal Öztürk: Türkiye adaletin ve gelir paylaşımının bireylerin inisiyatifine bırakıldığı her dönemde imtihanı kaybetti

Parlamenter sistemde de Başbakan isterse yine tek adam olabilir.

Başkanlık sisteminde de isterse Cumhurbaşkanı elindeki gücü, yetkiyi ve gelir araçlarını hakkaniyetli biçimde paylaşır, istişareyle ülkeyi yönetebilir.


Mesele bu mekanizmayı çalıştıracak insanların tutumunda.

Ancak Türkiye gücün, adaletin ve gelirin paylaşımını bireylerin inisiyatifine bırakıldığı her dönemde imtihanı kaybetti. Bunun istisnası yok tarihimizde.

O yüzden bizim güç, adalet ve geliri dengeli, adil ve denetlenebilir biçimde dağıtacak ve kişi inisiyatifine bırakmayacak bir sisteme ihtiyacımız var.

Adını istediğiniz şekilde koyabilirsiniz.

Kemal Öztürk’ün yazısı

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