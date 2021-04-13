Kemal Öztürk: Siyaset için en büyük tehlike

Aslında siyaset için değil sadece, hepimiz için bu sıralar en büyük tehlike, popülizm.

Öyle çok akademik, bilimsel ve didaktik bir konu anlatmayacağım. Hepimizin günlük yaşadığı ve etkisi içine alan bir sorundan bahsedeceğim.

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Bunu da bir tür virüs gibi düşünebilirsiniz.

Siyaseti başlığa çekmenin sebebi, popülizm virüsü siyaset geni ile birleştiğinde daha büyük tahribat yaratmasından.

ÖLÜMCÜL KISIR DÖNGÜ

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Bilginin, imajın, algının, görselin ve haberin yayılma hızı ve etki alanı arttıkça (dijital yaşam), popülizmin bulaşıcılık hızı ve ölümcül etkisi de artıyor.

Korona nasıl kalabalık ortamlarda daha hızlı yayılıyorsa, popülizm de sosyal medyanın kalabalığında daha hızlı yayılıyor.

Birbirini besleyen ve sonunda ölümcül bir noktaya taşıyan bir mekanizma var.

Bir siyasetçi popülizm içeren bir sözünün, attığı bir tivitin çok ilgi gördüğünü fark edince benzer mesajları daha çok arttırıyor. Mesajlar arttıkça ilgi artıyor, ilgi arttıkça popülizm daha da artıyor.

Sonunda içi boş ama popülerliği fazla olan bu kısır döngü dalgası sahibini boğuyor.

Kemal Öztürk’ün yazısı