Kemal Can: Bu genişlikte toplumsal olayların homojen bir küme oluşturması imkansız

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‘Milliyetçi patlama’ veya ‘milliyetçi muhalefet’ iddiası uzun süredir kullanımda. Partilerin pazarlık kozu, ‘değişen sosyolojinin’ baskın dinamiği, küresel dalganın yerel yansıması, ülke tarihinin özgün çıktısı veya yeni kuşağın dili olarak tanımlanıyor. Kendilerine ‘öfkeli Türkler’ ya da ‘temiz Türkler’ gibi ‘ideolojiler üstü’ kimlik etiketleri verdikleri de oluyor. Anarşizmden Türkçülüğe, neoittihatçılıktan radikal cumhuriyetçiliğe uzanan geniş ideolojik kaynaklara referans verilerek tanımlandıkları da görülüyor.

Saraçhane protestolarındaki eylemci profili, bu tartışmaları yeniden tetikledi. Eylemlerde olduğu kadar sosyal medyada da görünürlükleri hayli yüksek, ‘milliyetçi Z kuşağı’ veya tepki potansiyelinde milliyetçi ağırlık hakkında tevatür muhtelif. Meselenin gayet bildik veya son derece yeni bir durum olduğuna ilişkin yorumlar yapılıyor. İktidarın üçüncü kere gündeme soktuğu ‘Kürtlere’ ve ‘Türklere’ ayrı menü yaklaşımının, bu tartışmalarda (algı oluşturulmasında) yeri olduğu söylenebilir.

Bu genişlikte, yaygınlıkta ve hızda harekete geçen toplumsal olayların homojen bir küme oluşturması imkansız. Saraçhane eylemlerine katılanların tamamını veya çoğunluğunu oluşturan gençleri hatta sadece ‘milliyetçi’ etiketini tercih edenleri bile, tek bir grup gibi tarif etmek çok zor. Eylemcilerin bir kısmının kullandıkları sembollere, attıkları sloganlara, taşıdıkları dövizler ve paylaşımlarına bakıldığında, milliyetçi oldukları ya da en azından kendilerini böyle ifade ettikleri elbette söylenebilir.

Ancak hepsinin milliyetçilikten aynı şeyi anladıklarını, bu kimlikle kurdukları ilişkinin benzer olduğunu söylemek pek isabetli olmaz. Saraçhane’de bulunma nedenlerinde ve göstermeye çalıştıkları arasında ciddi fark söz konusu. Doğrudan bir partiyi (Zafer Partisi) işaret edenler olduğu gibi kurumsal siyasi bağlantısı olmadığını söyleyenler de var.

Kemal Can’ın yazısı