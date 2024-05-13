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Yaramazlara biraz batar!

Kedi katiline dört yıl altı ay hapis

İstanbul’da sokak kedilerini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Mehmet Fatih Öztürk’e dört yıl altı ay hapis cezası verildi.

Fotoğraf: AA

İstanbul’da Fatih Camisi’nin bahçesindeki kedileri sırt çantasına koyarak kaçıran ve iş yerinde çok sayıda ölü kedi bulunan Öztürk’e yargılandığı davada ‘birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan dört yıl altı ay hapis cezası verildi.


İstanbul 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanık Öztürk katılmadı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatlarından Bahtiyar Güner, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın iş yerinde dokuz ölü kedi bulunduğunu ve kamera görüntülerinde de çantasına kedi koyduğunun tespit edildiğini söyledi.

Savcı ‘birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan dokuz aydan altı yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etti.

Sanık Öztürk’e dört yıl altı ay hapis cezası veren mahkeme, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezinin davaya katılma talebini suçtan zarar görmediği gerekçesiyle reddetti.

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