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Yaramazlara biraz batar!

Keçiören’de yabancı dilde tabela yasaklandı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde CHP’li belediye yabancı dilde tabela kullanımını yasakladı. Karar, belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak:AA


Belediye meclisi mayısta yaptığı ilk toplantıda yabancı dilde tabela kullanımını oyladı. Oy çokluyla tabelalarda Türkçe kullanma zorunlu hale getirildi.

Keçiören Belediye Başkanı CHP’li Mesut Özarslan, kurumsal markalar hariç ilçede yabancı tabelaya izin verilmeyeceğini duyurdu:

“İlçemizde Türkçe tabelaların kullanılmasını istiyoruz ve bu konuda çok hassasız. Yabancı tabela kullanımına izin vermeyeceğiz. Yanlış anlaşılmanın önüne geçmek adına söylüyorum, diline bakmadan tüm yabancı tabelaları kast ediyoruz. Bunun önüne geçeceğiz ve kabul etmeyeceğiz.”

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