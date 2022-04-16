Kazı kazandan yaklaşık 4 milyon TL kazandı ama parayı alamıyor

Belçika’da 5 avroya aldığı kazı kazan kartına 250 bin avro (3 milyon 965 bin TL) ikramiye çıkan Cezayirli sığınmacı, banka hesabı ve belirli bir adresi olmadığı için kazandığı parayı alamadı.

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BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Brugge kenti yakınlarındaki liman kasabası Zeebrugge’de, Britanya’ya geçmeye çalışan bir sığınmacı topluluğuyla yaşayan 28 yaşındaki Cezayirli erkek, 23 Mart’ta bir süpermarketten 5 avro karşılığı kaza kazan kartı aldı.

Kazıdığı karttan 250 bin avro ikramiye kazanan talihli, süpermarketin kasasına başvurdu. Market çalışanları, 2 bin avroyu aşan ikramiyelerin Belçika Piyango İdaresi tarafından ödendiğini belirterek, orayla temasa geçmesini tavsiye etti.

Belçika’da oturma izni ve sığınma başvurusu bulunmayan Cezayirli talihli, daha sonra iz bırakmadan ortadan kayboldu. Adı ve adresi bilinmeyen talihlinin sadece süpermarketin güvenlik kameralarındaki görüntüsüyle yerel bir papazın çektiği fotoğrafı vardı.

Parayı başkaları almayı denedi

Geçen hafta üç kişi, kazanan kartla birlikte Belçika Piyango İdaresi’ne başvurdu. Ancak güvenlik kameralarındaki talihliye benzemedikleri için polis tarafından gözaltına alındılar. Kazı kazan kartına da güvenlik amacıyla polis el koydu. Ancak Cezayirli göçmen bir avukatla birlikte önceki gün Brugge’deki karakola başvurdu.

Batı Flanders savcılığı, bu kişinin güvenlik kameralarındaki talihli olduğunu doğruladı. Belçika yasalarına göre 250 bin avroluk ikramiye bir banka hesabına yatırılmak zorunda. Ancak talihli, belgeleri olmadığı için Belçika’da banka hesabı açamıyor.

‘İkramiyeyi alana kadar sınır dışı edilmeyecek’

Piyango idaresi daha önce Cezayirli talihlinin, kazandığı parayı almaya hakkı olduğunu bildirmişti. Şimdi bu paranın nasıl ödeneceği araştırılıyor. Piyango idaresi, talihlinin istemesi durumunda paranın başka bir hesaba da yatırılabileceğini belirtti.

Cezayirli talihlinin avukatı Alexander Verstraete, yetkililerin müvekkilini ikramiyesini alana kadar sınır dışı etmeyecekleri sözünü verdiklerini söyledi.

Talihli: Bir eş arayacağım

Belçika medyasına göre talihli göçmen, dört ay önce tekneyle Cezayir’den İspanya’ya geldi.

Oradan da yürüyerek Fransa ve Belçika’ya ulaşan sığınmacının amacı Britanya’ya geçmekti. Ancak ikramiye kazandıktan sonra fikrini değiştirdi. Artık Belçika’da kalıp yuva kurmak istiyor. Cezayirli talihli Het Laatste Nieuws (HLN) gazetesine, “Bir eş arayacağım. Paramla değil, kalbimle birini bulacağım” dedi.