‘Kaza tespit tutanakları’ artık e-Devlet’ten oluşturulabilecek

Trafik kazalarında tutulması şart olan ‘kaza tespit tutanağı’ artık e-Devlet’ten oluşturulabilecek.

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Maddi hasarlı trafik kazalarında sürücülerin tutanak tutması gerekiyor. Sürücüler kendi aralarında anlaşırsa trafik polisine gerek kalmadan tutanak oluşturulabiliyor.

e-Devlet’ten ‘kaza tespit’ araması yapıldığında ‘kaza tutanağı sekmesi’ çıkıyor. Bu sekmeye tıklanıldığında kullanıcılar tutanak işlemlerine yönlendiriliyor. Kullanıcı yeni tutanak oluşturabildiği gibi kazanın taraflarından biri olarak da mevcut bir tutanağa dahil olabiliyor.

Sürücüler uygulamadan araç ve sürücü bilgilerini, kazanın konumunu tutanağa ekleyebiliyor. Ayrıca daha önce tutulan tüm tutanaklara da mobil uygulamadan erişilebiliyor.

e-Devlet’in bu yeni özelliğinden faydalanmak içinse uygulamanın güncellenmesi gerekiyor.