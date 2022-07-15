Kayıp köpek eve köpek şovundan kazandığı ödülle döndü

Britanya’da kayıp köpek, kendisini bulan adamın yarışmaya götürmesiyle ödül kazandı.

Fotoğraf: Paula Closier

Beş yaşındaki Bonnie West Sussex bölgesindeki Bolney kasabasındaki evinden kaçtı. Sahibi çevrede ve sosyal medyada verdiği ilanlarla köpeğini aradığı sırada yol kenarında John Wilmer tarafından bulundu.

O sırada kendi köpeklerini köpek şovuna götüren Wilmer “Ne tatlı köpek gösteriye onu da götürsem iyi olur” diye düşünerek yanına aldı.

Wilmer etkinliğe yetişmek için acelesi olduğundan yolda bulduğu beagle kırması köpeği de arabaya alarak yola devam ettiklerini anlattı.

Bonnie sokaktan kurtarılan köpek kategorisinde üçüncü olarak rozet kazandı.

Facebook’tan köpek bulduğuna dair paylaşım yapan Wilmer Bonnie’nin ailesiyle yeniden kavuşmasını sağladı.

Köpeğini bulmanın sevincini yaşayan sahibi Paula Closier şunları söyledi: “İyi olduğu ve ayrıca ödül kazandığı için çok mutlu olduk. Ana yola yakın yaşadığımızdan kaybolunca çok endişelenmiştik. Bonnie’yi zaten sokaktan sahiplenmiştik, eve dönemez ve yine sokaklarda kalır diye çok korktuk.”

Wilmer Bonnie’yi tasmasında ödül rozetiyle geri getirdiğinde çok şaşırdıklarını anlatan Closier “Birinci olmaması çok yazık” dedi.