Katolik Kilisesi'nin 267'nci papası ABD'li Robert Prevost

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabının Türkiye’den erişime engellenmesinin ardından ilk paylaşımında “Ben rakibinden bu kadar korkan, kontrolünü kaybeden ve panikle aynı anda bütün tuşlara basan başka siyasetçi ne gördüm ne duydum” dedi.