Katalonya seçimlerinde ayrılıkçı partiler azınlığa düştü

İspanya’nın özerk Katalonya bölgesindeki genel seçimlerden Sosyalist Parti birinci çıktı. Ayrılıkçı partiler 10 yıl sonra ilk kez parlamentoda çoğunluğu yitirdi.

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BBC Türkçe’nin haberine göre eski sağlık bakanı Salvador Illa’nın liderliğindeki Katalan Sosyalist Partisi, 135 sandalyenin 42’sini kazandı. Bu sayı Sosyalist Parti’nin tek başına hükümet kurmasına yetmiyor.

Bağımsızlığı savunan ‘Katalonya için Birlikte’ (JxCat) partisi ikinci olarak 35 sandalye kazandı. Bu da bağımsızlık yanlısı partilerin çoğunluğunu korumasına yetmedi.

Katalonya İstatistik Ofisi de bölgenin İspanya’dan ayrılmasına yönelik desteğin 2017’den bu yana yüzde 49’dan yüzde 42’ye gerilediğini açıkladı.

Seçim sonuçları, Katalonya’daki kuraklık ve barınma krizinin bağımsızlık isteğinin önüne geçtiğini gösteriyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Katalonya’ya yönelik ‘ilişkileri normalleştirme politikası’nın etkilerinin seçim sonuçlarına yansıdığın belirtti.

İspanya hükümetinin ayrılıkçılara af getiren yasa tasarısının önümüzdeki haftalarda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Katalonya’nın bağımsızlık referandumu sonrası ülkeden kaçan JxCat partisinin eski lideri Carles Puigdemont da aftan yararlanarak geri dönebilir.

Puigdemont liderliğindeki Katalonya özerk bölgesi, Ekim 2017’de İspanya merkezi hükümetinin yasadışı ilan etmesine rağmen referanduma gitmişti. Referandumda bağımsızlık için açık farkla ‘Evet’ çıkmasından sonra Katalan hükümeti bağımsızlık ilan etmişti.

İspanya hükümeti bunun üzerine üst düzey Katalan siyasetçileri tutuklamış, hakkında tutuklama kararı çıkarılan Puigdemont Belçika’da yaşamaya başlamıştı.