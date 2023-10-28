Kastamonu’da KYK yurdunda öğrenciler asansörde kaldı

Kastamonu Baharzade Feride Hanım Kız KYK yurdunda öğrenciler asansörde kaldı.
Aydın’da bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün arızalanıp düşmesiyle öğrenci Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Öğrencilerin asansörün tamir edilmesi gerektiğini birçok kez söylemiş ancak yönetim öğrencileri dinlememişti. Sayıştay’ın da KYK yurtlarındaki asansörlerin sorunlu olduğunu kaydettiği ortaya çıkmıştı.
KYK yurtlarındaki asansörle ilgili sorunlarsa devam ediyor.
Barınamıyoruz Hareketi’nin aktardığına göre Kastamonu Baharzade Feride Hanım Kız KYK yurdunda öğrenciler asansörde mahsur kaldı. Asansör, iki kat aşağıya kaydı.