Kaşıkçı Elması yerinde duruyormuş

Topkapı Sarayı’nda sergilenen Kaşıkçı Elması’nın çalındığına dair iddialar bugün sosyal medyanın gündemine girince Milli Saraylar’dan açıklama geldi.

Fotoğraf: Milli Saraylar

‘Hukuki yollara başvurulacak’

Milli Saraylar’ın resmi Twitter hesabındaki fotoğraflı açıklamada şöyle dendi: “Tarihî elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak gösterilen Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı’nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü’nde sergilenmektedir. Kaşıkçı Elması’nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir. Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır.”